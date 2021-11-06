Тройное ДТП во Львовской области: на месте погибли водитель и пассажир

Водитель выехал на встречную полосу.
В селе Ямполь Львовского района 26-летний водитель автомобиля "ВАЗ 2109" выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Volkswagen.
Об этом сообщили в полиции Львовской области.
Как предварительно установили правоохранители, "ВАЗ" затем столкнулась с автомобилем Opel Omega под управлением 29-летнего местного жителя.
В результате ДТП водитель "ВАЗ" и его пассажир, 37-летний житель одного из сел Львовского района, погибли на месте происшествия.
Следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи – до восьми лет лишения свободы.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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