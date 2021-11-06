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Тройное ДТП во Львовской области: на месте погибли водитель и пассажир

Тройное ДТП во Львовской области: на месте погибли водитель и пассажир

ГУ НП у Львівській області

Водитель выехал на встречную полосу.

В селе Ямполь Львовского района 26-летний водитель автомобиля "ВАЗ 2109" выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Volkswagen.

Об этом сообщили в полиции Львовской области.

Как предварительно установили правоохранители, "ВАЗ" затем столкнулась с автомобилем Opel Omega под управлением 29-летнего местного жителя.

В результате ДТП водитель "ВАЗ" и его пассажир, 37-летний житель одного из сел Львовского района, погибли на месте происшествия.

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"Варта 1"

Следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи – до восьми лет лишения свободы.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее стало известно, что на трассе М-14 вблизи села Шевченково под Николаевом столкнулись две легковушки — Chevrolet Lacetti и ВАЗ-2101. В результате мощного удара в ДТП погибли три человека, еще четырех травмированных госпитализировали в больницу.

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