Тройное ДТП во Львовской области: на месте погибли водитель и пассажир

Тройное ДТП во Львовской области: на месте погибли водитель и пассажир

Водитель выехал на встречную полосу.

В селе Ямполь Львовского района 26-летний водитель автомобиля "ВАЗ 2109" выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Volkswagen.

Об этом сообщили в полиции Львовской области.

Как предварительно установили правоохранители, "ВАЗ" затем столкнулась с автомобилем Opel Omega под управлением 29-летнего местного жителя.

В результате ДТП водитель "ВАЗ" и его пассажир, 37-летний житель одного из сел Львовского района, погибли на месте происшествия.

"Варта 1"

Следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи – до восьми лет лишения свободы.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее стало известно, что на трассе М-14 вблизи села Шевченково под Николаевом столкнулись две легковушки — Chevrolet Lacetti и ВАЗ-2101. В результате мощного удара в ДТП погибли три человека, еще четырех травмированных госпитализировали в больницу.

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