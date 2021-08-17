Тройное ДТП на объездной дороге Львова: в жутком столкновении погибла женщина (фото)

Тройное ДТП на объездной дороге Львова: в жутком столкновении погибла женщина (фото)

Легковушка влетела в грузовик.

Сегодня, 17 августа, около 9:45, возле села Сокольники на объездной дороге Львова произошло тройное ДТП. В результате столкновения погибла 70-летняя львовянка.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Львовщины.

"Произошло столкновение грузовика DAF под управлением 45-летнего жителя город Днепр и легковых автомобилей Renault Kangoo, которым управлял 74-летний львовянин, и Mercedes- BENZ 200Е под управлением 22-летнего жителя Львовского района", — говорится в повидмленни.

Главное управление Национальной полиции во Львовской области

В результате аварий пассажирка Renault, 70-летняя львовянка, получила телесные повреждения, от которых погибла на месте происшествия. Водителя этого же автомобиля с травмами госпитализировали в больницу, его диагноз уточняется.

По факту следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание — лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, в смертельном ДТП во Львовской области погиб водитель, его 14-летнюю пассажирку госпитализировали.

Новости Украины: под Черновцами две легковушки столкнулись в смертельном ДТП

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