Трое львовян в "Одноклассниках" поддерживали Путина и занимались российской пропагандой: фото

Трое жителей Львова в соцсети "Одноклассники" умышленно разжигали национальную рознь и унижали достоинство Украины.

За пророссийские сообщения и критику украинцев, не поддерживающих войну, развязанную РФ, им объявлено подозрение.

Об этом сегодня, 13 мая, сообщила пресс-служба Львовской областной прокуратуры.

"Три мужчины в соцсети "Одноклассники" создали публичные личные учетные записи и сделав их открыть для неограниченного круга лиц, с целью разжигания национальной вражды и ненависти, унижения национальной чести и достоинства украинской нации и ее исторического прошлого, ее государственности и суверенитета, систематически размещали и распространяли информацию, посвященную тематике противостояния на Донбассе", — говорится в сообщении.

Фото: Facebook/Управление СБУ во Львовской области

В целом в своих сообщениях фигуранты критиковали украинцев, поддерживающих идеи независимого от России политического курса страны, украинской власти и Украины как государства.

Им сообщили о подозрении в совершении действий, направленных на разжигание национальной вражды и ненависти, на унижение национальной чести и достоинства (ч. 1 ст. 161 УК).

Читайте также: