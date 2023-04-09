Тризуб из 1000 куличей: во Львове установили пасхальный рекорд Украины (фото)

Во Львове быстрее всего выложили самый большой тризуб из пасхальных куличей.

1000 пасхальных куличей задекорировали и выложили в форме тризуба жители Львова за 25 минут и 17 секунд, установив новый национальный рекорд Украины, о чем появилась соответствующая запись в Книге рекордов страны.

Об этом на своей странице в Facеbook написал заместитель главы Львовского областного совета Юрий Холод.

В мероприятии принимали участие как взрослые, так и дети, активно помогая покрывать пояса глазурью и украшать лентами.

Фото: Юрий Холод\Facebook

"И все это мы сделали вместе для поддержки отдельной бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины. Собираем на дрон в рамках инициативы Максим Козицкий #1000дронов для Украины. Потому что куличи – это хорошо. Их получат военные и внутренне перемещенные лица, а вот самое большое, что нужно нашим военным, – это дроны, автомобили и другая техника", – отметил Холод.

Напомним, пасхальный хлеб для переселенцев, в госпитале и на передовую взялись печь волонтеры в Ровно. А помогают им военные, которые получили ранения и лечатся в больнице.

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