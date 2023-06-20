Три попадания в важный объект: во Львовской ОВА рассказали подробности ночных ударов беспилотниками

Во время воздушной тревоги на рассвете 20 июня около 05:00 российская армия атаковала Львов беспилотниками "Shahed". Зафиксировано три попадания дронов.

Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

"Попали в критически важный объект. Три попадания. Повреждены перекрытия между этажами, выбиты окна", — говорится в сообщении главы ОВА.

По словам Козицкого, жертв или пострадавших в результате ударов дронами по городу нет. На месте попадания возник пожар.

"Спасибо за работу нашим защитникам противовоздушной обороны. Если бы не они, масштабы беды были бы значительно больше", — добавил глава области.

Воздушная тревога ночью 20 июня

Ночью во время воздушной тревоги, продолжавшейся во Львовской области с 04:05 до 06:01, произошли взрывы. Утром стало известно, что оккупанты атаковали беспилотниками областной центр. Есть "прилеты".

Армия РФ выпустила 35 ударных дронов "Shahed-136/131", из них 32 были уничтожены силами ПВО. Основным направлением удара для неприятеля была Киевская область.

В частности, вокруг столицы ПВО обнаружила и уничтожила почти два десятка враждебных целей. По данным КМВА, вражеские дроны заходили в столицу волнами. Отмечается, что это вторая атака иранскими дронами по Киеву с начала июня.

Также РФ пыталась нанести удар по Николаевской области. Силы ПВО сбили в небе над регионом три иранских беспилотника.

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