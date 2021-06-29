Три дня искали: во Львовской области утонул рыбак (фото)

Три дня искали: во Львовской области утонул рыбак (фото)

Как произошла трагедия, устанавливает полиция.

В понедельник, 28 июня, в селе Журавно Львовской области в реке Днестр нашли тело 57 летнего рыбака из села Вильховец. Мужчина исчез еще 25 июня, все эти три дня его искали в водоеме.

Об этом сегодня, 29 июня, сообщила пресс-служба ГСЧС во Львивской области.

В 12:20 водолазы нашли тело погибшего и за 5 минут вынули утопленника из воды.

"Пожарно-спасательным отделением совместно с работниками полиции с помощью спасательной веревки и спасательного круга тело было извлечено на берег и передано сотрудникам полиции", — говорится в сообщении.

Обстоятельства гибели мужчины устанавливаются, отметили в департаменте гражданской защиты ЛОГА.

Напомним, в реке на Львовщине обнаружили труп 49-летнего жителя Ровенской области.

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