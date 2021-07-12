Три человека утонули во Львовской области: среди них — 23-летний парень

На водоеме погибли трое мужчин.
В воскресенье, 11 июля, во Львовской области утонули три человека. Самому младшему погибшему — 23 года.
Об этом сообщил департамент социальной защиты ЛОГА.
"11 июля около 16:40 ч., в с. Уличное (Трускавецкая ТГ) Дрогобычского района в местном озере утонул местный житель 1998 года рождения", — говорится в сообщении.
Водолазы поднялит на поверхность т ело парня без признаков насильственной смерти и передали работникам полиции.
Еще одна трагедия произошла около 18:10 ч., в с. Белый Камень Золочевского района. Там в озере утонул 55-летний местный житель. Его тело также без признаков насильственной смерти изъяли из воды и передали правоохранителям.
Через несколько часов, около 20:50 ч., в г. Великие Мосты Червоноградского района в местном озере утонул — 42-летний местный житель. На его теле, как и на других погибших, не обнаружили насильственной смерти. Обстоятельства событий устанавливаются.
Напомним, в пятницу, 9 июля, в г. Золочев Львовской области утонула 22-летняя девушка во время отдыха с подругами.