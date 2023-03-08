Трехлетний сын львовского бизнесмена открывает частное медучреждение: что известно

Галицкая окружная прокуратура города Львова начала расследование обстоятельств потери двух коммунальных зданий, ранее принадлежавших 3-й городской клинической больнице. На их месте стоит пятиэтажный медицинский центр, официально принадлежащий львовянину Яреме Козловскому. Владельцу частной клиники в мае этого года исполнится 3 года, он сын известного местного бизнесмена и экс-депутата областного и городского советов Григория Козловского.

Об этом сообщают “Наші гроші. Львів”.

В издании напомнили, что в апреле 2019 депутаты Львовского горсовета предоставили в аренду компании "Лемберг медикал центр" земельный участок под строительство частного медицинского центра. Депутатом горсовета был тогда и бизнесмен Григорий Козловский, но, как отмечают "Наші гроші. Львів", за это решение он показательно не голосовал, объявив о конфликте интересов — совладелицей упомянутой фирмы является его жена.

В сообщении говорится, что впоследствии члены исполкома Львовского горсовета согласовали градостроительные условия и ограничения для строительства нового медицинского центра – точнее для "реконструкции существующего здания и приспособления его под частную больницу".

"Менее чем через два года новый медицинский центр площадью более 4000 кв.м. построили. Приблизительно тогда же новым официальным владельцем здания стал тогда еще годовалый сын Козловского", — сообщают "Наши деньги. Львов".

В издании отметили, что некоторое время продолжались судебные споры с еврейской общиной, протестовавшей против строительства на территории древнего иудейского кладбища. Но Верховный Суд стал на сторону "Лемберг медикал центр" — в частности, и потому, что компании "принадлежало одно из зданий на этой территории".

По информации "Наші гроші. Львоі", в конце 2022 года, когда в здании будущей частной клиники уже завершались отделочные работы, Государственная аудиторская служба провела проверку имущества соседней 3-й городской клинической больницы, которая сегодня входит в состав коммунального некоммерческого предприятия "Львовское территориальное медицинское объединение акушерства и гинекологии” (КНП “Львовское ТМО 3”).

"При проверке государственные аудиторы выяснили, что на балансе больницы есть гинекологическое отделение площадью 228,3 кв.м. и гараж площадью 314 кв.м., однако физически найти их не смогли. Оказалось, что собственно на месте этих зданий и был построен частный медицинский центр. Бывший двухэтажный дом вырос до пяти этажей", — говорится в сообщении.

По информации издания, результаты проверки были переданы в прокуратуру. 13 января 2023 года по этим материалам было открыто уголовное производство.

В Галицкой окружной прокуратуре Львова в комментарии "Наші гроші. Львів" уточнили, что расследование проводится по статье о служебной халатности.

Представитель "Лемберг медикал центр" Алексей Резник сообщил журналистам, что коммунальная доля в частной клинике до сих пор сохраняется и горсовет вправе ею распоряжаться. Мол, власти города могут распоряжаться своей долей, скажем, выставив ее на аукцион.

Напомним, вынужденные переселенцы на Львовщине начали самостоятельно строить себе жилье. Купили заброшенную ферму и землю рядом с высохшими озерами, и теперь все приводят в порядок. Дом для почти сотни людей возводят из технической конопли.

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