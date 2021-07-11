Трех жителей Львовской области спасают от укуса змеи: среди госпитализированных — 13-летний ребенок

Пресмыкающиеся вкусило всех трех пострадавших за правую ногу.

В субботу, 10 июля, во Львовской области пресмыкающиеся укусило трех человек, среди которых — 13 летняя девочка из села Свидник Дрогобычского района. Ребенка госпитализировали в Турковскую центральную районную больницу с укусом в правую ногу.

Об этом сообщил департамент гражданской защиты ЛОГА.

К этой же больнице около 20:00 госпитализировали 41-летнюю жительницу с. Карпатское Стрыйского района. Змея укусила женщину в правую стопу.

От укуса пресмыкающегося пострадала и 34-летняя львовянка. Ее, как и других пострадавших, змея укусила в правую стопу. Женщину госпитализировали в Перемышлянскую центральную районную больницу.

Напомним, трое детей на Прикарпатье попали в реанимацию из-за укусов змеи, все они в тяжелом состоянии.

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