Требовал отменить масочный режим: во Львове из-за анонима из ТРЦ эвакуировали более 7500 человек

Требовал отменить масочный режим: во Львове из-за анонима из ТРЦ эвакуировали более 7500 человек

Полиция разыскивает анонимного минера.

Во Львове в среду, 10 ноября, аноним сообщил о "заминировании" семи ТРЦ. От местных властей неизвестный потребовал отменить в городе масочный режим.

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Об этом сообщили в Департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

Анонимное сообщение о "заминировании" нескольких ТРЦ во Львове поступило на электронные адреса СБУ во Львовской области и Нацполиции во Львовской области. Минер потребовал от местных властей отменить во Львове масочный режим.

На месте происшествия работали правоохранители, взрывотехники и спасатели. Из торговых центров было эвакуировано 7577 человек (1937 персонала и 5640 посетителей). Никаких опасных взрывных устройств не было найдено.

Полиция разыскивает анонимного минера.

Напомним, 10 ноября около 15:30 во Львове аноним сообщил полиции о заминировании семи торгово-развлекательных центров.

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