Трагический случай во Львове: курсант в наряде совершил самоубийство

Что стало причиной – пока неизвестно.

18-летний курсант второго курса института №3 Львовского государственного университета внутренних дел застрелился во время суточного наряда.

На сайте университета уже опубликовали соболезнования по поводу самоубийства парня, а также начали внутреннее расследование.

Несчастный случай произошел в воскресенье, 19 марта. Сначала о самоубийстве курсанта сообщили анонимно через несколько Telegram-каналов, опубликовав фото с места происшествия.

На сайте университета внутренних дел сообщили, что из-за самоубийства курсанта начато внутреннее расследование. Случай также расследуется в полиции.

Напомним, в Черниговской области в военном учебном центре "Десна" застрелился военнослужащий-контрактник.

В Днепропетровской области произошел взрыв – подозревают, что погибший хотел совершить самоубийство

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