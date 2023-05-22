Трагический отдых: во Львовской области утонул 22-летний парень

Утопленника нашли на следующий день после исчезновения.

Во Львовской области на реке Стрый в воскресенье, 21 мая, нашли тело 22-летнего парня.

Об инциденте сообщили в Центральной спасательно-водолазной службе Львовщины.

Отмечается, что молодой человек отдыхал на берегу реки Стрый и упал в воду, из которой не смог выбраться самостоятельно.

Водолазы аварийно-спасательной маневренной группы провели обследование реки Стрый в тот же день с целью выявить утопленника. Впоследствии тело парня доставили на берег и передали сотрудникам полиции.

Напомним, в Черкасской области во время отдыха с друзьями трагически погиб 13-летний молодой человек. Ребенок отдыхал на местном водоеме и утонул.

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