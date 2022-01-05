Трагическая смерть юноши во Львове: в больнице скончался 20-летний парень, выпавший с четвертого этажа

Трагическая смерть юноши во Львове: в больнице скончался 20-летний парень, выпавший с четвертого этажа

После падения парня в тяжелом состоянии госпитализировали в медучреждение, где впоследствии он умер.

Сегодня, 5 января, в одной из больниц во Львове скончался упавший из окна четвертого этажа 20-летний парень. Юношу пытались спасти медики, но безуспешно.

Об этом сообщает "Варта1" со ссылкой на собственные источники.

20-летний парень упал с высоты 4-го этажа на крышу одноэтажного магазина по улице ул. Ярославенко, 47. Трагедия произошла 4 января около 23:35. Его госпитализировали в 8-ю городскую клиническую больницу Львова, но спасти молодого человека не удалось.

Причину и обстоятельства трагического происшествия устанавливают правоохранители.

В Боголюбах больной коронавирусом пациент выпал с четвертого этажа больницы | Новости Украины

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