Трагическая смерть: во время отдыха в горах погиб 43-летний художник-декоратор Львовской оперы

Детали несчастного случая пока не разглашаются.

Погиб 43-летний художник-декоратор Львовского национального театра оперы и балета имени Соломии Крушельницкой Владимир Царик. О смерти своего коллеги сообщил коллектив Львовской оперы в воскресенье, 15 августа.

"Дирекция и коллектив Львовской национальной оперы глубоко скорбит по поводу невосполнимой утраты — смерти нашего коллеги, художника-декоратора театра Владимира Царика. Выражаем искренние соболезнования родным, близким и друзьям художника и разделяем с вами невыразимую боль потери", — говорится в сообщении.

Несчастный случай произошел во время отдыха. 43-летний Владимир Царик разбился в горах, пишет ZAXID.NET. Во Львовской опере он работал около почти двух десятков лет.

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