Трагическая смерть под собственными колесами: во Львовской области авто перевернулось и раздавило водителя

Мужчина погиб на месте происшествия.
В воскресенье, 26 сентября, вблизи села Высич Яворовского района Львовской области погиб водитель. ДТП произошло около 18:45 ч.
Как рассказали в департаменте гражданской защиты ЛОГА, 40-летний житель поселка Немиров Яворjвского района на автомобиле "УАЗ 469" не справился с управлением на лесной дороге и въехал в дерево.
При попытке вытащить автомобиль с помощью устройства "Лебедка", автомобиль перевернулся на водителя, в результате чего мужчина погиб на месте происшествия.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Напомним, во Львове пьяный водитель перевернулся на крышу на своем авто Mercedes-Benz.