Трагедия в первый день Нового года: во Львовской области погиб 27-летний мужчина

В полиции расследуют причины ДТП.
Во Львовской области на трассе Броды-Язливчик 1 января в 19:23 автомобиль насмерть сбил 27-летнего мужчину.
Об этом сообщили в департаменте по гражданской защите Львовской ОГА.
ДТП произошло за пределами населенного пункта. Известно, что автомобиль Volkswagen Passat, за рулем которого был 29-летний житель Бродовской ТГ, сбил 27-летнего мужчину, жителя с. Язливчик. От полученных травм молодой человек скончался на месте аварии.
В полиции расследуют причины ДТП.
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