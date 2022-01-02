Трагедия в первый день Нового года: во Львовской области погиб 27-летний мужчина

Трагедия в первый день Нового года: во Львовской области погиб 27-летний мужчина

В полиции расследуют причины ДТП.

Во Львовской области на трассе Броды-Язливчик 1 января в 19:23 автомобиль насмерть сбил 27-летнего мужчину.

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Об этом сообщили в департаменте по гражданской защите Львовской ОГА.

ДТП произошло за пределами населенного пункта. Известно, что автомобиль Volkswagen Passat, за рулем которого был 29-летний житель Бродовской ТГ, сбил 27-летнего мужчину, жителя с. Язливчик. От полученных травм молодой человек скончался на месте аварии.

В полиции расследуют причины ДТП.

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