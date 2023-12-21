Топил девушку в озере и вешал за ногу на дерево: на Львовщине наказали отца за убийство обидчика дочери

Во Львовской области к 4 годам лишения свободы приговорили мужчину, который убил ухажера своей дочери. На суде он объяснил, что покойный преследовал его дочь и угрожал убить всю их семью.

Об этом говорится в приговоре Стрыйского горрайонного суда Львовской области.

Мужчина избивал дочь подозреваемого

По данным суда, инцидент произошел в Схиднице в апреле 2020 года. Там местный житель застрелил ухажера своей дочери. Мужчина увидел, как тот избивал его дочь и требовал прекратить это делать.

Тогда поклонник начал угрожать мужчине и его семье расправой. Как следствие – отец расстрелял нападающего.

Что рассказал подозреваемый

На суде подозреваемый вину признал. Он пояснил, что в тот день услышал, как его дочь плачет - на улице он увидел, что женщина лежит, а ее ухажер копает ее. Тогда он забрал дочь в дом, однако ее обидчик пытался залезть в дом, из-за чего он выстелил в него. Он также добавил, что ухажер часто преследовал ее дочь, избивал ее и угрожал расправиться с семьей.

"Он постоянно терроризировал семью, поджег дом, бросал взрывпакеты потому, считает, что защищал себя и свою семью. По поводу неправомерного поведения обращался полицию, прокуратуру однако, результатов это не дало. Данный случай болит, это боль на всю жизнь, постоянно мучает совесть. Хотел выразить потерпевшим сочувствие, но потерпевший не шел на контакт. Попросил у потерпевшего извинения. В то время, когда происходили события был в состоянии сильного душевного волнения. Просил не лишать его свободы, иск признает, однако такая сумма для него является неподъемной", - говорится в показаниях подсудимого.

Жена подозреваемого подтвердила, что погибший преследовал ее дочь - бил, угрожал, а как-то заставил ее раздеться и так провел ее по улице.

Что рассказали родители жертвы

Отец и мать покойного рассказали, что мол, дочь подозреваемого преследовала их сына и даже угрожала совершить самоубийство, потому что погибший ее игнорировал.

Они добавили, что у их сына была девушка, с которой они прожили 7-8 лет.

Приговор суда

Суд признал мужчину виновным по ст. 116 УК Украины и приговорил к 4 годам лишения свободы. Родственникам усопшего он должен выплатить 500 тыс. грн моральной компенсации.

Приговор суда / Фото: Единый государственный реестр судовых решений

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Ранее ТСН сообщала подробности трагедии, дочь подозреваемого рассказала, что ухажер топил ее в озере и вешал за ногу на дерево.

Напомним, на Волыни священник через черешни похитил и связал ученицу 6 класса.

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