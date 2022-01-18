Толкали, потому что не заводилось: бездомные во Львове хотели украсть авто, чтобы прокатиться (фото)

Мужчин задержали.
Во Львове по ул. Лычаковской бездомные пытались украсть автомобиль "Таврия", чтобы прокатиться.
Об этом сообщили в патрульной полиции Львовской области.
Инцидент произошел в ночь на 18 января. В полицию обратился мужчина, который заметил, что двое подозрительных мужчин пытались угнать автомобиль. На место происшествия прибыли правоохранители. Там они обнаружили 33-летнего бездомного и его 46-летнего сообщника, который толкал авто, потому что оно не завелось.
Бездомные рассказали, что хотели угнать "Таврию", чтобы покататься. Их задержали. Обстоятельства инцидента устанавливают следователи.
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