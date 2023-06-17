Тиктокер провоцировал раненых бойцов ВСУ: скандал из-за повесток во Львовской области (видео)

Один из работников военкомата, к которому приставал блогер, был переведен из боевой бригады после тяжелого ранения на фронте.

Распространенное в соцсети ТикТок видео, снятое в городе Дрогобыче Львовской области, на котором блогер Марьян Чава пристает к работникам Территориального центра комплектации, раздающим повестки на улице, стало причиной скандала. Как оказалось, один из работников военкомата был переведен с боевой 24 ОМБр имени короля Даниила после полученных ранений на войне.

На это обратил внимание в своем сообщении на Facebook боец этой же бригады Роман Кириченко.

Автор сообщения узнал на видео своего боевого побратима, участвовавшего в боевых действиях на Луганщине и под Херсоном, который был тяжело ранен и только недавно переведен на работу в ТЦК и СП.

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Роман Кириченко отметил, что в настоящее время происходит ротация — работников военкоматов переводят в боевые бригады, а на их место приходят с фронта военные, которые после ранений ВЛК были признаны ограниченно-пригодными для службы.

Он также предупредил, что снимать такие провокационные видео и ставить в неудобное положение вернувшихся с фронта бойцов может быть опасным для самих блогеров, поскольку не каждый из них сможет себя сдержать в ответ на такие цепляния.

"Имейте в виду что среди них сейчас много раненых ограниченно пригодных из боевых бригад, с пластинами в голове, с нервами и психами на окружающие раздражители и которые спокойно смотреть не будут на эти видео провокационные... будете получать в морду и в пасть повестку", – предупредил военный.

На Львовщине блогер провоцировал раненых бойцов ВСУ, которые раздавали повестки на улице

Напомним, ранее в Днепре работники ТЦК пришли в известный элитный ресторан города проверить документы у военнообязанных мужчин. Помехой военным стала агрессивно настроенная руководительница заведения.

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