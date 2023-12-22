Тесть заместителя главы Львовской ОВА скупает элитную землю, на которую у него нет денег − СМИ

Сам Собко утверждает, что владеет тем имуществом, которое отражено в его декларации. Правда, ни он, ни жена пока не подали деклараций за последние два года.

Журналисты провели расследование и выяснили, что тесть замглавы Львовской ОВА Ивана Собко – Игорь Кадыкало – скупает земельные участки в престижном пригороде областного центра. На это 65-летний пенсионер, никогда не занимавшийся бизнесом, уже потратил более 2 млн грн.

Об этом говорится в расследовании NGL.media.

По данным журналистов, тесть Собко уже владеет 10 участками в элитном пригороде Львова Брюховичах общей площадью 0,66 га. Совокупная рыночная стоимость этих земель составляет не менее 11 млн грн. Это гораздо большая сумма, чем та, которую заплатил за землю Кадыкало.

Как предполагает издание, на самом деле деньги происходят от 39-летнего Ивана Собко, который всю жизнь работает на государственной службе.

О Кадыкало сообщается, что он проживает в городке Судовая Вишня у границы с Польшей. Мужчина – пенсионер, но продолжает работать мастером производственного кооператива "Мрия", который добывает песок и гравий и производит стройматериалы.

По мнению журналистов, судя по всему, Кадыкало зарабатывает немного. Ведь финансовые отчеты на конец 2022 года свидетельствуют, что "Мрия" задолжала работникам зарплату на 150 тыс. грн, а предыдущие два года закончила с убытком.

Однако в мае 2019 года Кадыкало внезапно начал скупать землю в Брюховичах, где живет его дочь с мужем Иваном Собко. В октябре того же года Собко вступил в должность заместителя главы Львовской ОГА. До этого он 11 лет работал на разных должностях в аппарате Львовского облсовета. В течение 2015-2020 годов параллельно с работой чиновником был депутатом облсовета от партии "Самопомич".

В течение следующих четырех лет Кадыкало приобрел в общей сложности 10 участков в Брюховичах, официально заплатив за них 2,04 млн грн. Все эти участки в течение 2018-2019 годов были бесплатно выделены Брюховицким поселковым советом жителям Львова и Брюховичей. Среди тех, кто бесплатно получил участок в Брюховичах по улице Независимости Украины – 44-летний львовянин Олег Войтович. Журналистам он рассказал, что не помнит, кому и за сколько продал землю, документы забыл забрать от нотариуса, и вообще запрещает публиковать его комментарий.

Земельные участки в собственности тестя заместителя ЛОВА Ивана Собко / Фото: NGL.media

Семь своих участков Кадыкало приобрел в 2021 году и еще один купил в ноябре 2022 года. Один из этих участков поселковый совет ранее выделил 38-летнему местному жителю Виталию Франовскому. Он тоже утверждает, что не помнит, кому и за сколько продал землю. Мужчина пообещал, что проверит это в документах, но после этого перестал отвечать на звонки.

Журналисты выяснили, что в октябре 2019 года Франовский продал свой участок Богдану Мазурко. И уже Мазурко в марте 2021 года заключил соглашение о продаже земли Кадыкало. Издание указывает, что продавцы земли тестя чиновника не хотели общаться с журналистами.

"В целом Игорь Кадыкало приобрел у разных владельцев семь участков на ул. Независимости в поселке Брюховичи только по 48 тыс. грн каждый (8000 грн/сотка). Для пяти разных владельцев этих участков – необычно консолидированная позиция", – обращают внимание авторы материала.

Журналисты подчеркнули, что эта стоимость участков очень занижена, ведь соседние продают по 266 тыс. грн/сотка.

Как ситуацию комментируют Кадыкало и Собко

Также сообщается, что на одном из участков по ул. Курортной Кадыкало начал возводить двухэтажный дом. Строительство жилья завершили всего через несколько месяцев.

Двухэтажный жилой дом на участке, оформленном на тестя заместителя ЛОВА Ивана Собко/Фото: NGL.media

Журналисты несколько раз обращались к тестю чиновника за комментарием по поводу этих покупок, но мужчина не согласился на разговор. От комментариев отказался и сам Собко. Он лишь написал журналистам, что не способствовал тестю в покупке участков и не имеет отношения к этому.

"У меня есть то имущество, которое отражено в декларации. По поводу имущества родственников – это их дела, я не могу и не уполномочен комментировать их состояние. Я ничего не покупал и ничего не продавал последние три года. Имущественное положение родственников – это точно не ко мне", – написал замглавы ОВА.

В то же время, как выяснили журналисты, ни Собко, ни его жена до сих пор не подали декларации о доходах за последние два года.

Издание также сообщает, что жена Собко и дочь Кадыкало – Татьяна – недавно продала участок в Брюховичах в восемь раз дороже, чем купила. Речь идет о 0,067 га земли по ул. Широкой, 22. Участок предназначен под индивидуальную жилую застройку. В начале 2020 года поселковый совет бесплатно выделил эту землю львовянину Василию Харишу. Годом позже участок за 48 тыс. грн купила Татьяна Собко.

В ноябре 2021 года Татьяна Собко, работая в департаменте экономической политики ЛОГА, выставила земельный участок на продажу почти за 1,6 млн грн. Земля была продана в июне 2023 года и всего за 400 тыс. грн.

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Издание также информирует, что также недавно Иван Собко был замечен во Львове за рулем автомобиля BMW 630D XDrive стоимостью 60 тыс. евро. Чиновник утверждал, что лишь несколько раз брал этот автомобиль прокатиться, а на самом деле машина принадлежит его 65-летнему отцу, который живет в маленькой горной деревне Бенево.

"Папа много лет работал на железной дороге, ему 65 лет, мог купить себе автомобиль. Если вы спросите, пользовался ли я этим автомобилем? Да, трижды приезжал им на работу. Так я и братский автомобиль использую", – сказал журналистам Собко.

Он уточнил, что отец доложил лишь 40% стоимости авто, а остальное дал его брат Николай, с 2018 года зарегистрированный частным предпринимателем.

По данным NGL.media, Николай Собко с женой действительно зарегистрированы как ФЛП, но в 2020 году их совокупный годовой доход достигал около 2 млн грн. По словам журналистов, такие доходы вряд ли позволяют потратить 36 тыс. евро на авто для пожилого отца. Сам Николай Собко владеет более скромным автомобилем Skoda Kodiaq 2018 года выпуска.

Оба брата Собко были депутатами в Брюховицком поселковом совете: Иван Собко – в течение 2010-2015 годов, его младший брат Николай – в течение 2015-2020 годов, вплоть до самого роспуска поселкового совета в связи с присоединением ко Львову.

К слову, МВД объявило в розыск экс-прокурора Ростислава Ильницкого, который в октябре 2023 года отыграл пышную свадьбу во Львове.

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