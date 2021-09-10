Теперь смогут хорошо слышать: во Львове бельгийские и наши медики прооперировали детей с недостатками слуха

Теперь смогут хорошо слышать: во Львове бельгийские и наши медики прооперировали детей с недостатками слуха

Все операции были бесплатными.

Бельгийские медики совместно с украинскими коллегами прооперировали детей с недостатками слуха во Львове.

Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 10 сентября.

За пять дней сделали восемь сложнейших микрохирургических вмешательств. Под руководством иностранных специалистов медики львовской детской больнице впервые провели три кохлеарные имплантации. Это слухопротезирование, которое раньше делали только в Киеве.

Благодаря международному сотрудничеству восемь детей, имевших патологии — то ли врожденную потерю слуха, то ли хроническое заболевание ушей, теперь смогут хорошо слышать. Все операции были полностью бесплатные. А благодаря обмену опытом, львовские медики теперь смогут проводить такие микрохирургические вмешательства самостоятельно.

Новости Украины: бельгийские и наши медики прооперировали детей с недостатками слуха во Львове

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