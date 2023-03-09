Тело женщины нашли в саду, мужчину — возле здания: во Львовской области людей выбросило из дома из-за российской ракеты

Глава громады говорит, что никто не ожидал, что целью террористов будет обычное село на Львовщине.

Глава Золочевской городской территориальной громады Игорь Гринькив рассказал подробности ракетного удара по селу Великая Ольшаница во Львовской области. Он отметил, что одних из погибших супругов взрывной волной выбросило из дома.

Об этом он сказал в эфире "24 канала".

Игорь Гринькив отметил, что он не понимает, почему оккупанты в очередной раз атакуют громаду Золочевщины, а тем более село Большая Ольшаница, где нет никакой инфраструктуры.

"Это уже вторая атака на нашу громаду. В прошлом году у нас в результате ракетных обстрелов в Золочеве был уничтожен кирпичный завод", — говорит глава громады.

Игорь Гринькив отмечает, что под завалами уж точно нет людей. У них была надежда, что хоть кто-нибудь выживет, но, к сожалению, людей убили россияне.

"Одних из погибших супругов взрывной волной выбросило из дома. Женщину мы обнаружили в саду возле дома, мужчину возле хозяйственного здания. Там это все надо разбирать. Но по сути два дома разрушены полностью. Здесь была ночь. Люди себе мирно спали и никто не надеялся. на беду", — говорит председатель громады.

Ракетный удар по Львовщине 9 марта

Российские террористы с утра, 9 марта, устроили массированный ракетный удар по Украине. В селе Большая Ольшаница Золочевского района Львовской области раздались взрывы.

Позже оказалось, что российские террористы ударили ракетой по частным жилым домам. На месте трагедии погибли 5 человек. Две супружеские пары и один мужчина.

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