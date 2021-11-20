Тело женщины нашли на другом конце города: в центре Львова маршрутка сбила двух пешеходов и тащила труп по улицам

Тело женщины нашли на другом конце города: в центре Львова маршрутка сбила двух пешеходов и тащила труп по улицам

По данным полиции, женщина зацепилась за кузов маршрутки и водитель протащил ее по улицам города.

В центре Львова, на перекрестке проспекта Свободы и ул. Дорошенко, маршрутка сбила двух женщин, водитель с места аварии скрылся. Тело одной из пострадавших полиция обнаружила на другом конце города.

Об этом сообщили в Нацполиции Львовской области.

ДТП произошло сегодня, 20 ноября, в 6:00. В центре Львова на пешеходном переходе 47-летний водитель маршрутки сбил на пешеходном переходе двух женщин в возрасте 48 и 67 лет.

67-летнюю женщину от удара отбросило на дорогу. Ее госпитализировали. Водитель с места ДТП скрылся.

Маршрутку патрульные обнаружили на другом конце Львова, на улице Дж. Вашингтона. Рядом было тело 48-летней потерпевшей. По данным полиции, женщина зацепилась за кузов маршрутки и водитель протащил ее по улицам города.

Водитель задержан. В полиции открыли производство по ч.2 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины. Виновнику ДТП грозит до 8 лет лишения свободы. Продолжается следствие.

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