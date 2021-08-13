Тело разыскали водолазы: во Львовской области утонул мужчина (фото)

Погибшему было 52 года.

В среду, 12 августа, около 13:00 ч. в селе Костенев Львовского района (Перемышлянская ТГ), в местном озере утонул мужчина. Погибшим оказался 52-летний житель с. Подьярков Львовского района.

Об этом сообщил департамент гражданской защиты ЛОГА.

"Тело было поднято на берег в 16:45 ч. водолазами центральной спасательной службы Львовской области", — говорится в сообщении.

Обстоятельства трагедии устанавливаются.

Специалисты обнародовали правила поведения на воде, соблюдение которых может сохранить от несчастного случая, передает КГГА.

Отдых на воде (купание, катание на лодках) должен быть только в специально отведенных местными органами исполнительной власти и оборудованных для этого местах.

Безопаснее отдыхать на воде в светлое время суток.

Купаться разрешается в спокойную безветренную погоду при скорости ветра до 10 м/сек, температуре воды - не ниже 18°С, воздуха - не ниже 24°С.

После принятия пищи купаться рекомендуется не ранее, чем через 1,5-2 часа.

Заходить в воду необходимо медленно, позволяя телу адаптироваться к изменению температуры воздуха и воды.

В воде стоит находиться не более 15 минут.

После купания не рекомендуется принимать солнечные ванны, лучше отдохнуть в тени.

Не рекомендуется купаться в одиночку у крутых, обрывистых и заросших густой растительностью берегов.

Перед тем, как прыгать в воду, убедитесь в безопасности дна и достаточной глубине водоема.

Нырять можно только там, где есть для этого достаточная глубина, прозрачная вода, ровное дно.

Во время купания не делайте лишних движений, не держите свои мышцы в постоянном напряжении, не нарушайте ритма дыхания, и не переутомляйте себя. Не берите участие в больших заплывах без разрешения врача и необходимых тренировок.

Запрещается:

Купаться в местах, которые не определены местными органами исполнительной власти и не оборудованы для купания людей.

Залезать на предупредительные знаки, буи, бакены.

Прыгать в воду с лодок, катеров, сооружений, не предназначенных для этого.

Нырять с мостиков, дамб, причалов, деревьев, высоких берегов.

Использовать для плавания доски, бревна, камеры от автомобильных шин и другое орудие, не предусмотрено для плавания.

Употреблять спиртные напитки во время купания.

Загрязнять воду и берег, стирать белье и одежду в местах, отведенных для купания.

Подплывать близко к лодкам и катерам, пливущих неподалеку от мест купания.

Допускать в воде грубые игры, связанные с ограничением движения рук и ног.

Подавать ложные сигналы опасности.

Заходить глубже, чем по пояс, детям, не умеющим плавать.

Купание детей без сопровождения взрослых.

Напомним, в Житомирской области утонул 6-летний мальчик.

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