Тело обнаружили работники ЖЭКа: во Львове мужчина забил молотком товарища

После преступления он закрыл квартиру и сбежал.

Во Львове 37-летний мужчина совершил жестокое убийство. Теперь следующие 11 лет он проведет в тюрьме.

Об этом сообщили в пресс-службе Львовской областной прокуратуры.

"Между мужчинами возник конфликт, который перерос в драку. Обвиняемый нанес потерпевшему около двадцати ударов молотком по голове. После этого он скрылся из квартиры, закрыв ее ключом", — говорится в сообщении ведомства.

Тело мужчины обнаружили работники ЖЭКа и правоохранители через неделю после момента смерти.

Обвиняемый находится под стражей. Приговор суда вступает в законную силу по истечении срока апелляционного обжалования.

Напомним, во Львовской области 40-летний мужчина жестоко убил 50-летнюю женщину. Тело женщины он расчленил.

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