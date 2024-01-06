Тело обнаружили через два дня: на Львовщине муж оизбил жену и оставил умирать

Во Львовской области будут судить мужчину, которого обвиняют в убийстве своей жены.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Львовской области.

Убийство произошло еще в прошлом году, однако обвинительный акт направлен на рассмотрение суда только сейчас.

"Установлено, что муж нанес жене удар по голове во время бытового конфликта и не сообщал о ее смерти, пока тело не обнаружила их дочь, которая через два дня после убийства зашла навестить родителей", — говорится в сообщении полиции.

Женщина скончалась от полученных травм. Обвинительный акт направлен на рассмотрение суда.

Напомним, в городе Хуст 48-летний местный житель застрелил из охотничьего оружия 17-летнего грабителя, проникшего к нему в подвал.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Во Львовской области мужчина застрелил молодого человека, который избивал его дочь

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