Тело нашли в 8 километрах от места трагедии: во Львовской области утонул 34-летний мужчина (фото)

На теле мужчины не нашли признаков насилия.

В с. Рыбник Дрогобычского района Львовской области 9 июля нашли мертвым мужчину, который ушел накануне купаться на реке Стрый. Его тело обнаружили в 8 километрах от места гибели.

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Об этом сообщила Центральная спасательно-водолазная служба Львовской области.

Личность погибшего установили. Это — 34-летний житель Борислава Львовской области. Как сообщает zaxid.net со ссылкой на источники в полиции, вечером 8 июля в поселке Сходница 34-летний мужчина захотел искупаться в реке Стрый. При этом он не умел плавать. Сначала очевидцы искали его самостоятельно, однако впоследствии вызвали полицию.

Фото: Центральная спасательно-водолазная служба Львовской области

В комментарии ТСН.ua пресс-секретарь Нацполиции во Львовской области Светлана Добровольская подтвердила информацию о гибели 34-летнего мужчины.

"К нам обратилась женщина и сообщила, что муж ушел плавать и не вернулся. Сегодня его нашли без признаков насильственной смерти", — сообщила Светлана Добровольская.

Напомним, на Волыни 2-летний мальчик утонул в пруду возле собственного дома. Также на Закарпатье утонул 29-летний парень.

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