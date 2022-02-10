Тело ищут до сих пор: в Португалии трагически погиб 22-летний артист балета из Львова (фото)

Волны унесли парня в океан.
В Португалии в Порто погиб 22-летний артист балета из Львова Илья Романский. Парень решил скупиться в океане и утонул.
Об этом сообщили на странице труппы Royal Russian Ballet в Facebook.
Известно, что труппа 8 февраля приехала для выступления в Порто. Там двое сотрудников решили искупаться в океане. Во время этого Илья Романский внезапно начал тонуть, его бросился спасать коллега. Однако из-за сильных волн мужчину без сознания унесло в океан.
Впоследствии на место происшествия прибыли спасатели, которые помогли коллеге погибшего. Тело Ильи Романского ищут до сих пор.
"Пока Илью найти не удалось, но поиски продолжаются. Предупреждены все госпитали и клиники ближайших 20 километров береговой линии и в близлежащих населенных пунктах. Рыболовные лодки, работающие в акватории, также уведомлены, на телеканалах, газетах и веб-сайтах размещено объявление о пропавшем без вести артисте", — говорится в сообщении.
На место трагедии прибыл украинский консул в Португалии. Консульство обеспечивает поддержку и контролирует ситуацию.
Как говорится в описании к труппе в Facebook, The Royal Russian Ballet – известная труппа классического балета, которая поддерживает лучшие традиции русской классической балетной школы и пропагандирует ее новые прогрессивные тенденции в Украине и во всем мире.
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