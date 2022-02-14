Тараканы, плесень и облупленные стены: во Львове студенты показали, как живут в общежитии (фото)

Тараканы, плесень и облупленные стены: во Львове студенты показали, как живут в общежитии (фото)

За месяц проживания в общежитии студенты отдают 750 гривен и пытаются в этом найти позитив.

Студенты общежития №2 ЛНУ им. Ивана Франко, расположенного на территории студгородка на ул. Медовой Пещеры 39-А во Львове, показали свои условия проживания, пишут Новости.LIVE.

В 12-этажном здании в общей сложности проживает около полутора тысяч студентов. Жители общежития жалуются на давку в комнатах, проблемы с интернетом, тараканы и плесень.

"Значительный минус в том, что главным здесь все равно на нормы при заселении. По их предписаниям, норма для жизни на 1 человека составляет 6 кв. метров. У нас комната 15,3 кв. метров, где проживает 4 человека. То есть получается 3,8 кв. метров на человека. И таких комнат, где должно быть максимум 3 человека, полно. Но всем плевать, селят на головы другим. Места нет совсем", – уверяют студенты.

фото/Новости.LIVE

Проблему студентам создают и тараканы.

"Таракани, которых должны травить, свободно перемещаются общежитиями на уровне со студентами. Это якобы и делают, но оно не очень помогает. Приходит женщина, сделает два несчастных пшика на весь блок и все. Тараканам все равно на это", — утверждают студенты.

В здании шелушатся стены, а душевые комнаты покрывает плесень.

фото/Новости.LIVE

Также жители недовольны и работой интернета.

"Несмотря на то, что здесь стены ходуном ходят, важнее, что с инетом сильные проблемы. На все общежитие доступен только один провайдер, а он предоставляет далеко не самые лучшие услуги", – говорят студенты.

фото/Новости.LIVE

Стоимость проживания за месяц в общежитии составляет 750 гривен, и в этом студенты пытаются найти позитив.

"За 750 грн в месяц это неплохо, учитывая, что у нас блочная система, а не коридорная. Здесь свой туалет, кухня, душ только условно для 8 человек, а не для 100, как в коридорной системе. Со временем к этой всей плесени вокруг привыкаешь. Но все равно глядя на общежития в которых - евроремонты, а затем сравнивая условия в которых мы живем в ЛНУ, возникают такие себе чувства", — подытожили студенты.

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