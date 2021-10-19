"Такого еще никогда не было, очень страшно": львовские врачи показали, что происходит в COVID-реанимации

"Такого еще никогда не было, очень страшно": львовские врачи показали, что происходит в COVID-реанимации

Среди людей, которые попали в реанимацию, нет ни одного вакцинированного.

Во Львовской клинической больнице скорой медицинской помощи сложная ситуация из-за вспышки коронавируса. Там в реанимации находится 50 пациентов. Люди в критическом состоянии. Это — абсолютный рекорд с начала пандемии.

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Об этом сообщил генеральный директор больницы Олег Самчук.

Медик отметил, что среди 400 пациентов, которые лечатся в коронавирусном стационаре, нет ни одного вакцинированного.

"50 критических пациентов в COVID-реанимации. Такого еще никогда не было. И это очень страшно. Потому что света в конце тоннеля не видно. Среди пациентов в реанимации — ни одного вакцинированного", — подчеркнул Олег Самчук.

Медик также отметил, что сейчас в больнице спасают 40-летнюю мать троих детей, которая находится в тяжелом состоянии в реанимации. Также коронавирусом заразились еще трое членов ее семьи. Однако эти люди являются противниками вакцинации.

"Ее маленькому ребенку — всего год. Удастся ли спасти маму, мы не знаем", — отметил генеральный директор больницы.

Заведующая отделением анестезиологии и интенсивной терапии Наталья Матолинец записала видео из реанимации коронавирусного отделение больницы. Медик призвала жителей Львова прививаться.

"Помогите нам справиться с этой эпидемией, потому что в действительности сил уже не хватает ни у кого! Мы надеемся, что мы спасем эту маму!" — отмечает Наталья Матолинец.

Напомним, во Львове медики за неделю ампутировали конечности трем пациентам с коронавирусом.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра МЗ 0-800-602-019. Более о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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