Так и не узнал, что станет отцом: вдова бойца с Тернопольщины ждет двойню

Женщина узнала о беременности на третий день после похорон мужа.

Вдова бойца с Тернопольщины ждет двойню, а он так и не узнал, что станет отцом. От первого брака у женщины было два сына, старший Назар погиб на войне.

Светлана Тленюк рассказала свою историю "Суспільному".

"Это невероятное счастье, потому что в тебе бьются сердечки твоего любимого. Я с нетерпением жду, когда возьму их на ручки, смогу поцеловать, обнять. Это меня держит", — говорит женщина.

Также читайте На войне погиб известный журналист

Весть о том, что скоро станет отцом, ее муж так и не услышал. Светлана рассказала, что о беременности узнала на третий день после похорон мужа.

"Мне очень жаль, что муж так и не узнал о беременности. Он с первого дня хотел детей, но у нас не получалось. Когда он пришел в отпуск, я ему предложила экстракорпоральное оплодотворение. Оказалось, что в одной из клиник Тернополя для военных действует бесплатная программа", – рассказала Светлана.

Пара прожила вместе два с половиной года. Все это время они мечтали об общем ребенке. Для них обоих это был второй брак.

Светлана и Богдан Тленюки / Фото: Светлана Тленюк

От первого брака у 47-летней Светланы два сына. В июле прошлого года старший сын Назар погиб на войне. Младшему, Алексею, сейчас 15.

15-летний Алексей возле фото погибшего брата Назара / Фото: Светлана Тленюк

Богдан Тленюк в мирной жизни работал водителем. Участвовал в антитеррористической операции. Когда началась полномасштабная война с Россией, пошел добровольцем на фронт. Служил в Донецкой области.

"Он был патриот у меня. Как только началось вторжение, он сразу бросился в военкомат. Несколько дней штурмом пытался добиться, чтобы не просто идти в какую-то бригаду ремонтников, потому что хотел только на фронт. Так он попал в саперы и стал сапером-гранатометчиком. Постоянно воевал на том направлении, возле Бахмута и Авдеевки", — вспоминает супруга погибшего Героя.

Погибший боец Богдан Тленюк / Фото: Светлана Тленюк

Светлана рассказывает, что каждый раз, перед выходом на боевое задание, мужчина звонил по телефону. В последний раз его голос она слышала 4 июля.

Подробности гибели Богдана женщина узнала от его боевых побратимов.

"Парни отбили очень большую территорию на авдеевском направлении и когда возвращались назад, они подбирали всех раненых. Тогда начался обстрел с дрона и ему попало прямо в спину. Того раненого парня, которого он выводил оттуда, отбросило на 15 метров, а Богдана сразу на смерть. Обручальное кольцо я постоянно ношу с собой, как частичку его сердца возле себя", — рассказывает женщина.

В доме в селе Стриевка на Збаражчине, где родился Богдан, вместе с их родителями обустроила уголок памяти.

"Ждем рождения моих малюток. Такое сокровище. Без Богдана трудно, но я сохраню это сокровище для него", — говорит Светлана.

Напомним, в Сети появилось щемящее видео, как командир приехал с Донбасса на могилу своего погибшего подчиненного, гранатометчика Игоря Юрасова. На видео видно, как командир стоит на коленях, его тело вздрагивает от плача. "Наконец-то я смог приехать к тебе", — тихо говорит он.

Читайте также: