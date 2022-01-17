Табачный дым, поломанная мебель и беспорядок: во Львове от пьяных родителей забрали 5 детей (фото)

Детей у родителей забрала их тетя.

Во Львове от пьяных родителей забрали 5 детей, которых они оставили без должного присмотра. Инцидент произошел в субботу вечером, 15 января.

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Об этом рассказали в патрульной полиции Львовской области. Сначала правоохранители получили вызов о конфликте и телесных повреждениях на улице Лычаковской. Инспекторов встретила заявительница и рассказала, что сожитель сестры ударил ее.

"Мужчина стоял рядом и между ними снова возник словесный конфликт. Патрульные услышали, что в квартире находятся 5 малолетних детей. Полицейские решили проверить эту информацию", — рассказывают правоохранители.

В квартире патрульные увидели двух девочек в возрасте полутора месяцев и 2 года, а также трех парней в возрасте: 3, 5 и 11 лет. Все они были без присмотра взрослых и испуганы. Правоохранители говорят, что условия проживания для детей были непригодны, в комнатах стоял табачный дым, мебель поломана, все разбросано.

"Мать самого маленького ребенка спала в состоянии алкопьянения. Отец тоже был в состоянии опьянения и вел себя неадекватно", — рассказывают в патрульной полиции.

Правоохранители об увиденном сообщили работников ювенальной превенции. В то же время заявительница написала расписку, что забирает детей к себе и позаботится об их безопасности. Патрульные посадили детей и их тетю в служебный автомобиль и отвезли их в безопасное жилье.

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