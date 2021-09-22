Сюрпризы погоды: на Львовскую область идут заморозки, но на выходных еще ударит жара

Сюрпризы погоды: на Львовскую область идут заморозки, но на выходных еще ударит жара

Ночью 23 августа на поверхности почвы прогнозируют заморозки 0—3°, а уже на выходных днем будет царить жара до + 24°.

Сегодня, 22 сентября, во Львовской области облачно с прояснениями. Ожидается небольшой, местами умеренный, дождь. Ветер северо-западный, 7—12 м/с. Температура ночью 2— 7° тепла, днем 8—13° тепла. Уже завтра на Львовщине прогнозируют заморозки, но на выходных еще резко потеплеет, температура воздуха будет достигать 24° тепла.

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Об этом сообщает Львовский гидрометцентр.

Сегодня, 22 сентября, по городу Львову, как и в целом в регионе, будет облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь. Ветер северо-западный, 9—14 м/с. Температура ночью 4—6° тепла, днем 9—11° тепла.

В четверг, 23 сентября, будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер юго-западный, ночью 5—10 м/с, днем 9—14 м/с. Температура ночью 1— 6° тепла, местами на поверхности почвы заморозки 0— 3°, днем 10—15° тепла.

В пятницу, 24 сентября, также будет облачно с прояснениями. Временами небольшой дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 9—14 м/с, порывы 17—22 м/с. Температура ночью 5—10° тепла, днем 12—17° тепла.

Погода на выходных, 25—26 сентября, порадует теплом. В области будет облачно, но с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный, 7—12 м/с. Температура ночью 4— 9° тепла, днем 25 сентября 16—21° тепла, 26 сентября 19—24° тепла.

Напомним, сегодня, 22 сентября, в Украине выпал первый снег. Первые зимние осадки в этот осенний период покрыли высокогорья Карпат.

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