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Сын стрелял из игрушечного пистолета в школе: суд оштрафовал жительницу Львовщины

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
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Сын стрелял из игрушечного пистолета в школе: суд оштрафовал жительницу Львовщины

Игрушечный пистолет/Фото: bigl.ua

Правоохранители составили на мать мальчика протокол о совершении админправонарушения из-за ненадлежащего ухода за ребенком.

Во Львовской области суд оштрафовал мать школьника за то, что ее сын стрелял из игрушечного пистолета в классе.

Об этом идет речь в постановлении Червоноградского городского суда.

В одну из червоноградских гимназий школьник принес игрушечный пистолет. В кабинете мальчик начал стрелять пластиковыми шариками. Происшествие произошло 9 октября 2023 года. Из-за этого учителя обратились в полицию.

Правоохранители составили на мать школьника протокол о совершении админправонарушения из-за ненадлежащего ухода за ребенком.

На заседание суда женщина не пришла, однако в материалах дела есть заявление о признании вины.

Судья признал мать школьника виновной в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Женщину оштрафовали на 850 гривен.

Напомним, в Киеве на Троещине мать забрасывает маленького мальчика в мусорные баки, чтобы тот искал пластиковые бутылки.

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Дата публикации
Просмотры
356
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