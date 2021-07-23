Свадьба в стиле классицизма: во дворце Потоцких во Львове после 20-летнего перерыва позволили жениться

Сегодня во дворце Потоцких женят первую пару.
Свадьба в настоящем дворце в стиле классицизма. С сегодняшнего дня во Львове можно пожениться во дворце Потоцких.
Как говорится в выпуске ТСН.Ранок, после 20-летнего перерыва там снова будут регистрировать браки. Правда, только быстрые — так называемый "брак за сутки".
С середины семидесятых годов дворец Потоцких использовали, как дворец торжественных событий. В 2002 году там открыли музей. Теперь же рядом с музейными экспонатами будут создавать новые семьи. Сегодня во дворце Потоцких женят первую пару молодоженов.