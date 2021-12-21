Судороги и изменения на коже: во Львове из-за инфекции умерла 8-летняя девочка

Судороги и изменения на коже: во Львове из-за инфекции умерла 8-летняя девочка

Окончательные предпосылки погибели установит экспертиза.

Во Львовской областной инфекционной больнице скончалась 8-летняя девочка. Медики подозревают, что ребенок болел менингококковой инфекцией.

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Об этом в комментарии Twoemisto.tv сообщил директор инфекционной больницы Сергей Федоренко.

Медик сообщил, что вероятно, девочку длительное время лечили дома, затем ее госпитализировали в "Охматдет", впоследствии ее в тяжелом состоянии перевели во Львовскую областную инфекционную больницу. Ребенка там сразу поместили в реанимацию.

По данным Сергея Федоренко, у девочки были судороги и изменения на кожном покрове.

"К сожалению, ребенка не удалось спасти. Менингококковую инфекцию у ребенка не подтвердили, но эта болезнь под подозрением. Окончательную причину смерти ребенка должны установить эксперты", — подчеркнул Сергей Федоренко.

Напомним, что менингококк – одна из нескольких видов бактерий, приводящих к развитию бактериального менингита. Чаще менингококковая инфекция поражает детей, пожилых людей, людей, которые имеют проблемы с иммунной системой или пережили определенные инвазивные вмешательства, в частности, операцию по удалению селезенки. Менингококки передаются от одного человека к другому воздушно-капельным путем через слюну или мокроту. Чаще это происходит в случае близкого (кашель или поцелуй) или длительного контакта (совместное проживание) с больным.

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