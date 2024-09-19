Судебное заседание по делу Фарион: подозреваемый в убийстве сделал громкое заявление

Парень говорит, что ему угрожает опасность.

Сегодня, 19 сентября, в Галицком районном суде Львова состоялось заседание по избранию меры пресечения для Вячеслава Зинченко — подозреваемого в убийстве Ирины Фарион.

Об этом сообщает корреспондент ТСН.ua с места события.

Зинченко заявил, что считает, что его жизнь находится под угрозой, отметив, что опасность может поступать от российских спецслужб и радикально настроенных лиц. Он также уточнил, что находится не в СИЗО, а в другом месте из соображений безопасности и попросил оставить его там.

Следует отметить, что на заседании находится дочь погибшей — языковед София Семчишин. Она требует пожизненного заключения для убийцы своей матери.

Напомним:

19 июля неизвестный выстрелил в Ирину Фарион недалеко от ее дома и скрылся с места происшествия. Ирину Фарион госпитализировали в больницу святого Пантелеймона с огнестрельным ранением головы. Языковеда прооперировали — ее состояние было критическим. Через несколько часов в больнице сообщили, что, несмотря на усилия медиков, спасти Ирину Фарион не удалось.

Правоохранители квалифицировали нападение на Фарион по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Стрелку по этой статье грозит лишение свободы сроком до пятнадцати лет.

25 июля в Днепре задержали 18-летнего парня по подозрению в убийстве Фарион. Глава МВД Игорь Клименко сообщил, что существует достаточно доказательств утверждать, что именно задержанный стрелял в профессора.

Новости ТСН 12:00 19 сентября. Удары по Харькову, ночная атака и суд по делу убийства Фарион

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