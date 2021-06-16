Стриптиз от свиньи Каролины: в детском центре во Львове взрослым предлагают странную услугу (фото)

Свинку-стриптизершу сопровождают также две девушки-танцовщицы.
В одном из детских центров развития в Львове посетителям предлагают посмотреть на стриптиз от свиньи Каролины.
Об этом говорится на сайте детского центра.
Известно, что детский центр ранее специализировался в основном на проведении развивающих занятий, организации дней рождений малышей, мастер-классов и курсов. Однако с недавних пор там появилась новая услуга — это стриптиз от свиньи Каролины. "Эротический" танец выполняет аниматор, который одет в костюм свинки.
Отметим, что стриптиз-шоу не предназначено для детей. Свинку-стриптизершу сопровождают также две девушки-танцовщицы. В детском центре сообщили, что свинку можно заказать на мальчишник вечеринку или другой праздник для взрослых. Там утверждают, что подобные услуги уже давно есть за границей, а теперь ето стало доступным и в Украине.
Напомним, в Николаевской области 19-летний парень может сесть на 5 лет за секс с несовершеннолетней.