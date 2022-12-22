Стоял на балконе с 5-месячным ребенком и ждал спасения: на Львовщине из-за аккумулятора загорелась квартира

В городе Жовкве Львовской области из охваченной огнем квартиры спасли мужчину с 5-месячным ребенком. Пожар возник на втором этаже пятиэтажного жилого дома, вероятно, из-за аккумулятора, стоявшего в коридоре в шкафу-купе.

Об этом рассказали в ГСЧС Львовщины.

Уведомление о пожаре на ул. Дорошенко, 12 б спасатели получили 21 декабря в 16:50.

Как выяснилось, на момент пожара в квартире находился мужчина с 5-месячным ребенком. Выйти из опасного помещения мужчина самостоятельно не мог, так как очаг пожара был у входной двери. Пожар вызвал сильное задымление.

К моменту прибытия спасателей мужчина с ребенком на руках были на балконе.

За считанные минуты к месту происшествия прибыли пожарные и полцейские.

С помощью выдвижной стремянки спасатели на руках спустили ребенка с балкона и передали работникам скорой помощи для осмотра. Поскольку мужчина не смог спуститься с балкона по лестнице, спасатели вывели его из опасного помещения, наполненного токсичным дымом, на свежий воздух и передали работникам медицинской помощи.

Параллельно со спасением потерпевших, чрезвычайники тушили пожар. Поэтому благодаря своевременному привлечению сил и средств удалось оперативно ликвидировать возгорание и не допустить распространения огня. В 17:01 пожарные локализовали пожар и в 17:10 ликвидировали. В результате пожара огнем уничтожены вещи домашнего обихода на площади 5 кв. м и входная дверь. Также повреждены стены на площади 3,5 кв. м и перекрытие на площади 5 кв. м.

Вероятно, пожар вызвал аккумулятор, стоявший в коридоре в шкафу-купе.

Причины и детали происшествия выясняют правоохранители.

Угрозы при использовании альтернативных средств электроэнергии и обогрева

По данным МВД, в Украине растет количество случаев отравления угарным газом. Больше всего случаев зафиксировано во Львовской, Киевской, Днепропетровской областях.

Кроме отравлений угарным газом, есть другие угрозы при использовании альтернативных средств обогрева, неправильная эксплуатация которых приводит к взрывам или пожарам.

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