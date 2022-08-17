Столкнулись автобус и два грузовика, есть погибший: подробности жуткого ДТП во Львовской области (фото)

Во Львовской области 17 августа в 12.40 произошла масштабная авария.
На трассе "Киев-Чоп" столкнулись два грузовика и рейсовый автобус. В ДТП погиб один человек.
Об этом сообщили в Нацполиции Львовской области.
Авария произошла в селе Нагорное Стрыйского района Львовской области. Там столкнулись два грузовика с полуприцепами и рейсовый автобус.
На месте трагедии погиб пассажир автобуса, 57-летний житель Калуша Ивано-Франковской области. Еще четверо пассажиров получили травмы.
Причины аварии устанавливаются полицией.
Напомним, в центре Вены 13 августа произошла авария с участием украинских дипломатов – речь идет об авто военном атташе государства. МИД Украины выясняет все обстоятельства ДТП.
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