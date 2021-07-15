Столб черного дыма поднимается в небо: во Львове возник масштабный пожар на территории школы (видео)

На территории школы №86 возник пожар.

Крупный пожар вспыхнул на территории школы во Львове. Возгорание возникло сегодня, 15 июля, около 16:00.

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Об этом сообщает "Варта-1".

"Возгорание произошло на ул. Скорины, 34 (Шевченковский район) на территории общеобразовательной школы №86 I-III ступеней", — говорится в сообщении.

На месте происшествия видны черные клубы дыма и столб огня, который поднимается над зданием.

Что стало причиной пожара — пока неизвестно.

Напомним, под Киевом возник масштабный пожар на одном из предприятий.

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