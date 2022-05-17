Сработала система ПВО: подтвержденной информации о попадании ракет по Львову нет

Утром появится более точная информация.
По предварительной информации, во Львовской области сработала украинская система ПВО.
Об этом в сообщении в Telegram-канале написал Максим Козицкий – председатель Львовской ОВА.
Данные уточняются.
"Подтвержденной информации о попадании ракет по городу нет. Давайте вместе поблагодарим за это тех, кто бережет наше небо! Утром дадим более точную информацию. Берегите себя и не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги!", — добавил в соцсетях Львовский городской голова Андрей Садовый.
Напомним, что ранее сообщалось, что во Львове ночью раздавались взрывы. Местные жители сообщили ТСН.ua о минимум двух взрывах, впоследствии прозвучали еще несколько.
Напомним, в Херсонской и Николаевской оккупанты укрепляют свои позиции и не идут в наступление.
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