Спрятал наркотики в дуле пистолета: во Львовской области задержан вооруженный мужчина (фото)

Спрятал наркотики в дуле пистолета: во Львовской области задержан вооруженный мужчина (фото)

Подозреваемому грозит до 7 лет лишения свободы.

В Дрогобыче Львовской области полиция 9 февраля задержала мужчину, который подозрительно вел себя. При осмотре у него обнаружили наркотики и оружие.

Об этом сообщили в Нацполиции Львовской области.

Правоохранители задержали подозреваемого на улице Бориславской. При осмотре у него изъяли пистолет, в дуле которого были наркотические средства.

Личность подозреваемого установили. Это – 39-летний местный житель. Мужчину задержали. Ему инкриминируют ч.1 ст.263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины и ч.1 ст.309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса. Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.

ГУ НП во Львовской области

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