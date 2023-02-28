Споили клофелином и украли даже обувь: во Львове мошенники ограбили военного, который был на лечении

Во Львове группа мошенников споила клофелином 28-летнего военного, приехавшего в город на лечение. Злоумышленники украли у потерпевшего даже куртку и обувь.

Об этом рассказал потерпевший в ТікТок и сообщили в полицию Львовской области.

Мужчина рассказал, что после ранения с 19 января он лечился в военном госпитале во Львове. Во время прогулки он познакомился в одном из заведений с тремя мужчинами и девушкой. Те предложили угостить его выпивкой.

"Я выпил то, чем они мне угостили, и минут через 10 я уже не помнил ничего. На следующее утро в 10 часов я проснулся в наркодиспансере полуобнаженный. Мне сказали, что меня нашла патрульная полиция без сознания возле Лычаковского рынка и сюда привезла скорая. С меня сняли берцы, куртку, в которой был военный билет, история болезни, наушники, телефон, деньги. Этого при мне не было — только какая-то бомжацкая жилетка с ключами от гостиничного номера", — рассказал военный.

Потерпевший сразу заявил в полицию, там сказали ждать до понедельника. Однако военный провел собственное расследование с помощью камер наблюдения, где он узнал одного из мошенников. Мужчина отмечает, что ему удалось задержать одного из обидчиков и тот согласился вернуть одежду и документы, однако заявил, что мобильный телефон он якобы сам потерял.

Тогда военный сам привел его в полицию. Там оказалось, что у подозреваемого богатое криминальное прошлое. После задержания на следующий день мошенника отпустили.

"Мне показалось, что это не первый случай. Что он работает по такой схеме: заводит на кладбище, обпаивает клофелином и потом грабит", – говорит потерпевший.

Полиция Львовской области после разглашения инцидента сообщила, что они проводят расследование.

"В январе во Львовское районное управление полиции №1 с заявлением о краже лично обратился временно находившийся во Львове 28-летний военнослужащий. По его словам, на территории Лычаковского кладбища визуально знакомый мужчина по имени Роман похитил у него мобильный телефон, наушники, берцы и другое имущество. Правоохранители установили личность мужчины, им оказался 36-летний львовянин, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности", — говорится в сообщении.

В полиции открыли производство по ч. 4 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемым грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, в г. Тячев Закарпатской области мужчина угнал автомобиль, потому что местный военкомат отказался его мобилизовать.

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