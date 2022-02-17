"Спасите моего папу": во Львове мужчина закрылся на балконе и хотел прыгнуть с 10 этажа (видео)

"Спасите моего папу": во Львове мужчина закрылся на балконе и хотел прыгнуть с 10 этажа (видео)

Полиция спасла мужчину.

Во Львове мужчина закрылся на балконе и пытался прыгнуть с 10 этажа. Его супруга вызвала полицию.

Об этом сообщили в патрульной полиции Львовской области.

Инцидент произошел на проспекте Червоной Калины. Женщина позвонила в полицию и сообщила, что ее 37-летний муж агрессивно ведет себя. Когда прибыли правоохранители, агрессор закрылся на балконе. Двое детей мужчины просили спасти их отца.

Правоохранители почти час убеждали мужчину зайти в квартиру.

"Полицейские уговорили мужчину выпить чашку чая. В то время, когда жена давала чашку мужу, патрульные быстро перехватили его руки и силой затащили в квартиру", — говорится в сообщении.

Мужчину передали медикам. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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