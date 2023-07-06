Спасатели разбирают завалы на месте ракетного удара во Львове: видео

Для оказания помощи и питания пострадавшим львовянам развернуто 9 палаток.

Вечером четверга, 6 июля, во Львове продолжаются работы на месте российского ракетного удара, в результате которого были разрушены жилые дома и погибли люди.

Видео с места работ опубликовала Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

В сообщении говорится, что по состоянию на 18.00 вывезено 140 кубометров обломков строительных конструкций, разобрано около 43% завалов.

Также читайте Обломки ракеты попали во львовский жилой дом

Для размещения и питания пострадавших, оказания психологической помощи развернуто 9 палаток. Психологами оказана помощь 307 лицам.

К работам от ГСЧС привлечены 258 спасателей и 40 единиц техники.

Спасатели разбирают завалы на месте ракетного удара во Львове

Напомним, в ночь на четверг, 6 июля, россияне атаковали Львов. Пока известно о 5 погибших и 40 раненых. Из-за террора окупантов повреждены жилой дом и объект критической инфраструктуры. Во время ракетной атаки во Львов удалось уничтожить семь из десяти крылатых ракет "Калибр".

Читайте также: