Спасатели предупреждают о подъеме уровня воды в реках на западе

Спасатели предупреждают о подъеме уровня воды в реках на западе

Сильные осадки прогнозируют на следующие несколько дней.

На западе Украины спасатели предупреждают о подъеме уровня воды в реках из-за осадков.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

Есть угроза подтоплений. Их прогнозируют в течение 24-26 сентября на реке Западный Буг возле города Каменка-Бугская во Львовской области.

В регионе ожидается подъем уровня воды на 0,1-0,3 метра над уровнем с последующим затоплением поймы. Спасатели информируют о І уровне опасности или "желтом".

Как сообщалось, погода в Украине 24 сентября, будет дождливой и очень ветреной. Во многих регионах в пятницу ожидаются ливни. Спасатели объявили штормовое предупреждение. Порывы ветра в Украине будут достигать 15-20 м/с, а в западных областях местами 25-30 м/с. Из-за непогоды в Украине объявлено І уровень опасности, "желтый".

Напомним, 22 сентября, в Украине выпал первый снег. Первые зимние осадки в этот осенний период покрыли высокогорья Карпат.

Погода в Украине: почти во всех регионах ожидаются дожди, а в Карпатах даже мокрый снег

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