Спасатели предупреждают о подъеме уровня воды в реках на западе

Сильные осадки прогнозируют на следующие несколько дней.
На западе Украины спасатели предупреждают о подъеме уровня воды в реках из-за осадков.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.
Есть угроза подтоплений. Их прогнозируют в течение 24-26 сентября на реке Западный Буг возле города Каменка-Бугская во Львовской области.
В регионе ожидается подъем уровня воды на 0,1-0,3 метра над уровнем с последующим затоплением поймы. Спасатели информируют о І уровне опасности или "желтом".
Как сообщалось, погода в Украине 24 сентября, будет дождливой и очень ветреной. Во многих регионах в пятницу ожидаются ливни. Спасатели объявили штормовое предупреждение. Порывы ветра в Украине будут достигать 15-20 м/с, а в западных областях местами 25-30 м/с. Из-за непогоды в Украине объявлено І уровень опасности, "желтый".
Напомним, 22 сентября, в Украине выпал первый снег. Первые зимние осадки в этот осенний период покрыли высокогорья Карпат.