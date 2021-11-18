Создали фейковую страницу монахини: во Львовской области мошенники выманивали деньги через соцсети

Потерпевшие с заявлением в полицию не обращались.

В г. Новояворовске Львовской области мошенники создали фейковую страницу монахини и от ее имени выманивали деньги через социальные сети.

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Об этом сообщила руководитель отдела областного управления противодействия киберпреступлениям Оксана Савич, пишет "Общественное".

Злоумышленники создали фейковую страницу монахини Рафаилы и якобы от ее имени просили деньги на благотворительность. Именно монахиня сообщила, чтобы люди не переводили средства мошенникам.

"Просьба была от имени капеллана, что капеллан едет к ребятам и нуждается в помощи, чтобы пополнить им телефон, для каких-то других нужд. Один человек позвонил и спросил, я ли сейчас с ним переписываюсь. Я сказала: "Нет". В этот же момент я поняла, что произошло", — говорит монахиня Рафаила Чучман.

В киберполиции говорят, что к ним с заявлением никто из потерпевших не обращался, поэтому они не знают, сколько людей стали жертвами мошенников. Также без заявления правоохранители не могут приступить к расследованию.

Правоохранители рекомендуют всегда звонить по телефону человеку, который в социальных сетях просит о материальной помощи.

Суспільне

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