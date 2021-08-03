Советовала писать кровью: под Львовом суд наказал учительницу, которая угрожала ученику отрезать палец

Учительница свою вину признала частично.

В селе Солонка, что под Львовом, учительница заставила школьника съесть бумажного самолетика и угрожала ему ножом отрезать палец. За это ее оштрафовали на 850 грн.

Об этом говорится в решении Пустомытовского районного суда.

Во время судебного заседания учительницу обвинили в буллинге. Педагог свою вину частично признала и заявила, что она так шутила.

Суд признал учительницу виновной и оштрафовал ее на 850 грн. Также она должна оплатить 454 грн судебного сбора.

Напомним, инцидент произошел в мае 2021 учительница информатики размахивала над учеником 7 класса ножом. А все потому, что у парня не было ручки, поэтому педагог посоветовала семикласснику писать собственной кровью. Перед тем она заставила ученика есть бумагу.

"Бросили самолетик, я поднял его и положил на парту, учительница подумала, что это я его бросил и заставила меня его съесть. Потом еще увидела, что у меня нет ручки, принесла нож и сказала, что я кровью буду писать, пальца врежу ", — рассказал ТСН пострадавший школьник Владислав.

Учительница информатики и тогда говорила, что это была такая шутка. Перед родителями Владислава она извинилась и признала, что поступила не правильно.



"Я хочу извиниться, жалею самом деле за тот инцидент. Пусть мне Бог простит, но это была спланированная провокация, класс на немножечко такой проблемный", — говорила учительница информатики.

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