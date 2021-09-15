Сотрясение головного мозга и рассечена рана: в центре Львова на голову женщине упал кирпич

Женщину с травмами головы госпитализировали.
Во вторник, 14 сентября, около 14:50 ч. в центре Львова на 35-летнюю местную жительницу с фасада дома упал кусок кирпича. Инцидент произошел на проспекте Свободы, 1/3, в Галицком районе.
Об этом сообщает департамент гражданской защиты ЛОГА.
Пострадавшаую львовянку с диагнозом: "закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, рассечена рана теменной области головы", госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи г. Львова.
Обстоятельства происшествия выясняются.
Напомним, в 2013 году во Львове кирпич, упавший с недостроенной 9-этажки, убила местного жителя.