Сотрясение головного мозга и рассечена рана: в центре Львова на голову женщине упал кирпич

Сотрясение головного мозга и рассечена рана: в центре Львова на голову женщине упал кирпич

Женщину с травмами головы госпитализировали.

Во вторник, 14 сентября, около 14:50 ч. в центре Львова на 35-летнюю местную жительницу с фасада дома упал кусок кирпича. Инцидент произошел на проспекте Свободы, 1/3, в Галицком районе.

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Об этом сообщает департамент гражданской защиты ЛОГА.

Пострадавшаую львовянку с диагнозом: "закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, рассечена рана теменной области головы", госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи г. Львова.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, в 2013 году во Львове кирпич, упавший с недостроенной 9-этажки, убила местного жителя.

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